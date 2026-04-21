27歳の人気モデルが婚活プログラムへの参加を親友に報告し、過去の恋愛傾向を鋭く指摘される場面があった。【映像】27歳モデルが婚活 “ハイスペ男性”30人の面々4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、