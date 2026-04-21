Huaweiが2026年4月20日のイベントで折りたたみ式スマートフォンの「Pura X Max」を正式に発表し、同日より発売しました。このスマートフォンは電卓のようにやや幅広の状態で折りたためる点が特徴です。HUAWEI Pura X Max - 华为官网https://consumer.huawei.com/cn/phones/pura-x-max/HUAWEI Pura X Maxhttps://item.vmall.com/product/comdetail/index.html?prdId=10086621059876「Pura X Max」の本体色はインタース