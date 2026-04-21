2024年にグラビアデビュー、その後セクシー女優に転身し、史上最高の作品売り上げを更新し続けている瀬戸環奈が21日、自身のXを更新。同日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。表紙、巻頭、袋とじ2本という異例の構成で圧倒的なプロポーションを見せつけていることを受け、告知した。【写真】圧倒的なプロポーションを見せた瀬戸環奈瀬戸は自身のXで「FLASHさんで表紙を務めさせていただきます！みんなゲットしてね〜お渡し