Jカップ・瀬戸環奈、異例の『FLASH』グラビアに反響「エグい！」「最高だ」
2024年にグラビアデビュー、その後セクシー女優に転身し、史上最高の作品売り上げを更新し続けている瀬戸環奈が21日、自身のXを更新。同日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。表紙、巻頭、袋とじ2本という異例の構成で圧倒的なプロポーションを見せつけていることを受け、告知した。
【写真】圧倒的なプロポーションを見せた瀬戸環奈
瀬戸は自身のXで「FLASHさんで表紙を務めさせていただきます！みんなゲットしてね〜お渡し会会もあるよっ！！！」と呼びかけている。同誌インタビューでは「私がいることが刺激となり、業界全体を盛り上げていければ」と、仕事への矜持も語っている。
ファンからは「エグい！」「最高だ」「すごい時代だ」などといった感想が相次いで寄せられている。
同誌にはそのほか、天木じゅん、相沢菜々子らも登場している。
【写真】圧倒的なプロポーションを見せた瀬戸環奈
瀬戸は自身のXで「FLASHさんで表紙を務めさせていただきます！みんなゲットしてね〜お渡し会会もあるよっ！！！」と呼びかけている。同誌インタビューでは「私がいることが刺激となり、業界全体を盛り上げていければ」と、仕事への矜持も語っている。
ファンからは「エグい！」「最高だ」「すごい時代だ」などといった感想が相次いで寄せられている。
同誌にはそのほか、天木じゅん、相沢菜々子らも登場している。