GitHubがGitHub Copilotの個人向けプランについて、新規申し込みの停止、利用制限の厳格化、利用可能モデルの見直しを2026年4月20日に発表しました。GitHubは「今回の措置は既存ユーザー向けの安定した提供体制を守るため」としていますが、別の報道では「GitHub Copilotの週次運用コストが2026年1月以降ほぼ倍増しており、Microsoftが将来的にトークンベース課金への移行を検討しているため」と伝えられています。Changes to GitH