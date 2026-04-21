テクミラホールディングスは３日ぶりに大幅反発している。２０日の取引終了後、円建てステーブルコイン「ＪＰＹＣ」を発行・償還するＪＰＹＣ（東京都千代田区）に対し追加出資を行ったと発表しており、好感した買いが集まっている。テクミラはグループ会社のネオスにおいてプリペイド決済機能を実装したウォレットアプリを提供するサービスを展開。ＪＰＹＣとの連携を強化することで、コンシュー