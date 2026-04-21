◆ファーム・リーグ巨人―西武（２１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の山瀬慎之助捕手（２４）、丸佳浩外野手（３７）がファームリーグ・西武戦の試合前練習で２軍に合流した。丸は１９年目の今季、８試合に出場して打率７分１厘、４打点。通算２０００安打まで残り７０本となっている。山瀬は４年ぶりに開幕１軍をつかみ、５試合に出場して打率２割３分１厘、１本塁打、２打点。プロ初本塁打を放つなど、課題とし