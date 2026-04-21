記事ポイント岡山県真庭市の「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」が、2026年は4月から9月27日まで営業期間を拡大流しそうめん800円、ひるぜん焼きそば800円、アマゴの塩焼き700円など地元食材を活かしたメニューを展開ボウケンノモリひるぜん利用者向けに、2026年7月31日までドリンク1杯サービスのキャンペーンも実施岡山県真庭市蒜山の「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」が、2026年シーズンの営業を開始します。今年は営業期間を4月から