渓谷で味わう涼やかランチ！ アシタカ「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」

記事ポイント 岡山県真庭市の「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」が、2026年は4月から9月27日まで営業期間を拡大流しそうめん800円、ひるぜん焼きそば800円、アマゴの塩焼き700円など地元食材を活かしたメニューを展開ボウケンノモリひるぜん利用者向けに、2026年7月31日までドリンク1杯サービスのキャンペーンも実施 岡山県真庭市の「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」が、2026年は4月から9月27日まで営業期間を拡大流しそうめん800円、ひるぜん焼きそば800円、アマゴの塩焼き700円など地元食材を活かしたメニューを展開ボウケンノモリひるぜん利用者向けに、2026年7月31日までドリンク1杯サービスのキャンペーンも実施

岡山県真庭市蒜山の「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」が、2026年シーズンの営業を開始します。

今年は営業期間を4月から9月27日までに拡大し、そうめん流しに加えて地元食材を活かしたメニューも楽しめます。

真夏でも渓谷内の気温は21℃ほどとされ、夏の観光やおでかけ先としても注目のスポットです。

アシタカ「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」





営業期間：(1)4月〜6月21日までの土日祝、(2)6月22日〜9月27日までの火曜を除く毎日営業時間：(1)10:00〜15:00、最終受付14:30、GW期間は16:00まで、(2)10:00〜16:00、最終受付15:30定休日：(1)平日、(2)毎週火曜、ただし8月4日、11日、18日、9月22日は営業所在地：岡山県真庭市蒜山下和2096アクセス：米子自動車道 湯原ICから車で20分席数：そうめん流しレーン5、セルフレーン2、テーブル席4卓（ペット可）

「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」は、巨岩に包まれた山乗渓谷の中にある季節営業の食事スポットです。

遊歩道の先には不動滝もあり、食事とあわせて渓谷散策も楽しめます。

使用するそうめんは喉越しの良い細麺で、つゆは濃く甘めに仕上げた特製仕様。

食材も地産にこだわっているのが特徴です。

渓谷のロケーション





山水画のような景観が広がる山乗渓谷の中にあり、自然に囲まれた環境で食事ができるのが魅力です。

真夏でも比較的涼しい気候で、避暑を兼ねた立ち寄り先としても利用しやすい一軒です。

そうめん流し





価格：800円（税込）内容：播州手延そうめん、特製つゆ

看板メニューの流しそうめんは、細麺の食感と特製つゆの組み合わせがポイント。

渓谷の涼しさの中で味わう一杯は、春から夏にかけての定番になりそうです。

ひるぜん焼きそば





価格：800円（税込）内容：日本一に輝いたご当地グルメを特製タレで提供

新たに注目したいのが、ご当地グルメとして知られるひるぜん焼きそば。

特製タレで仕上げる一皿で、そうめん以外の食事を求める人にも選択肢が広がります。

アマゴの塩焼き

価格：700円（税込）内容：地域の漁協で育てられたアマゴを使用

川魚メニューとして用意されるアマゴの塩焼きも見逃せません。

地域の漁協で育てられたアマゴを使っており、蒜山エリアらしい味覚を楽しめます。

おにぎりとクロモジ茶





おにぎり：400円（税込）、地域集落のお米を使用クロモジ茶：300円（税込）、地域の野生クロモジを使用クロモジそうめん：6月より提供予定

サイドメニューとドリンクにも地域色を反映。

クロモジ茶は地元の野生クロモジを使った一杯で、特産のクロモジを練り込んだ特製そうめんも6月から提供予定です。

いぶりこうこ





オーナーが秋田県横手市で修行し、当地で生産している「いぶりこうこ」も用意。

ここでしか味わえない個性派メニューのひとつです。

周辺レジャー





車で10分以内の場所には、薪で沸かす日帰り温泉施設や空中アスレチックパーク「ボウケンノモリひるぜん」もあります。

食事だけでなく、蒜山エリアのレジャーと組み合わせて1日楽しめる立地です。

春のキャンペーン





対象：ボウケンノモリひるぜんを2026年4月〜6月末に予約または体験した人特典：涼水亭での食事時に好きなドリンクを1人1杯サービス涼水亭利用対象期間：2026年7月31日までの営業日利用条件：予約完了画面、予約完了メール、体験時の会計レシートなどの提示が必要

春のお得なキャンペーンも実施されます。

ボウケンノモリひるぜんの予約や体験をした人は、体験前でも当日でも後日でも、対象期間内であれば特典を利用できます。

営業期間の拡大により、春のおでかけから夏休みの観光まで利用しやすくなった「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」。

地元食材を使った食事、渓谷の景色、周辺レジャーをまとめて楽しめるのが大きな魅力です。

岡山県北エリアへのドライブ先を探している人はチェックしてみてはいかがでしょうか。

「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 涼水亭はいつ営業していますか？

A. 4月から6月21日までは土日祝のみ営業し、6月22日から9月27日までは火曜日を除いて営業します。

なお、8月4日、11日、18日、9月22日は火曜日でも営業予定です。

Q. 人気メニューにはどんなものがありますか？

A. 流しそうめん800円をはじめ、ひるぜん焼きそば800円、アマゴの塩焼き700円、おにぎり400円、クロモジ茶300円などがあります。

6月からはクロモジそうめんも提供予定です。

Q. キャンペーン特典を受けるには何が必要ですか？

A. ボウケンノモリひるぜんを2026年4月から6月末までに予約または体験し、予約完了画面や完了メール、会計レシートなどを提示することで、涼水亭でドリンク1杯サービスを受けられます。

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