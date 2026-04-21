ドジャースは２０日（日本時間２１日）にエドウィン・ディアス投手（３２）を「右ヒジの遊離体」（通称・ねずみ）のため負傷者リスト（ＩＬ）に入れたと発表した。１９日（同２０日）のロッキーズ戦の８回に登板して一死も奪えず、３安打１四球３失点の乱調で球速低下が指摘されていた。１０日（同１１日）のレンジャーズ戦でも３点リードを守れずに４安打３失点でセーブに失敗した後、８日間の休養を置いての登板だったが、ま