不倫の関係は終わったはずなのに、ふとした瞬間に思い出してしまう。もう連絡も取っていないのに、気持ちだけが残っている。実はそんな状態に戸惑う人は少なくありません。不倫関係は、終わった後も感情だけが残りやすい特徴があります。“特別な時間”だけが記憶に残る不倫関係は会える時間が限られていた分、濃く印象に残りやすいもの。楽しかった場面や優しかった言葉だけが切り取られ、思い出として残り続けます。その結果、現