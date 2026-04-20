別れたはずなのに忘れられない。不倫相手を引きずってしまう心理
不倫の関係は終わったはずなのに、ふとした瞬間に思い出してしまう。もう連絡も取っていないのに、気持ちだけが残っている。実はそんな状態に戸惑う人は少なくありません。不倫関係は、終わった後も感情だけが残りやすい特徴があります。
“特別な時間”だけが記憶に残る
不倫関係は会える時間が限られていた分、濃く印象に残りやすいもの。楽しかった場面や優しかった言葉だけが切り取られ、思い出として残り続けます。その結果、現実以上に“いい関係だった”と感じやすいのが特徴です。
終わり方が曖昧だと区切りがつかない
はっきりと話し合って終わったわけではなく、なんとなく連絡が減って終わった場合、気持ちの整理が追いつきにくくなるもの。「これで本当に終わりだったのか」と、どこかで引っかかりが残るのです。
“もしも”を考えてしまう
「あのとき違う選択をしていたら」といった想像も、気持ちを過去に引き戻します。実際には起きていない未来に意識が向くことで、今の現実から抜け出しにくくなります。
不倫関係を引きずってしまうのは“それだけ感情を使っていた”証拠。ただ、そのまま過去にとどまり続けるのではなく、少しずつ手放していく覚悟を決めましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「気づけば終わっていた…」不倫関係が自然消滅していく瞬間