礼真琴と柚希礼音が出演する「BOOP! The Musical」が5月27日に開幕する。本作は、1930年代にアメリカで誕生したアニメーションキャラクター「ベティー ブープTM」が、白黒アニメーションの世界から、カラフルで活気あふれる現代のニューヨークへとやってきたことから始まる新作ブロードウェーミュージカル。新しい仲間との出会いを通じて、「自分の本当の望みは何か」「自分は一体何者なのか」といった人生の大きな問いに対する