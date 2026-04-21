〈《18年ぶりのリーグ制覇と38年ぶりの日本一を達成》阪神タイガース・岡田彰布が藤川球児・新監督に残していた“計り知れない遺産”の内実〉から続く2016年から球団史上初のリーグ3連覇を達成し、黄金期を築いた広島東洋カープ。近年は苦境が続いているが、往時の采配には2つの課題があった。そう指摘するのが野球評論家・著作家のゴジキ（@godziki_55）氏だ。【写真】この記事の写真を見る（2枚）その課題が現在の苦境につな