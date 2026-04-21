W杯北中米大会（6月11日開幕）期間中の日本代表の練習パートナーに、U―19日本代表を同行させることが決まった。日本協会の山本技術委員長が20日に取材に応じ「U―19代表を連れていく」と明かした。期間は事前合宿地モンテレイ（メキシコ）に入る6月初旬から1次リーグ最終戦スウェーデン戦（同25日）までを予定。U―19日本代表は5月31〜6月13日にモーリスレベロトーナメント（フランス）に出場するため、2チーム編成でA代表に