■バレーボール大同生命SV.LEAGUE チャンピオンシップ準決勝（20日、SAGAアリーナ）【一覧】バレーボール2026年度女子日本代表37人を発表2戦先勝の準決勝第3戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）2位のSAGA久光スプリングスが、RS3位のPFUブルーキャッツ石川かほくにセットカウント3ー2（18ー25、25ー27、25ー22、25ー19、15ー11）で勝利。対戦成績を2勝1敗とし、初の決勝進出を決めた。SAGA久光は25日から始まる決勝で大阪