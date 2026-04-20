巨人の小林誠司捕手（３６）が２０日、１軍に合流した。長野オリンピックスタジアムで行われる２１日の中日戦を前に現地入りした。１３年目の今季は春季キャンプを２軍で完走。３月１０〜１２日にソフトバンクとのオープン戦（宇部、みずほペイペイドーム）で単発的な１軍参加はあったが、今季初となる。ファームリーグでは１４試合に出場して打率２割５分、１本塁打、５打点とバットでも存在感を示してきた。この日は丸と山