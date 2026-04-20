新日本プロレスは20日、後楽園ホールで「Roadtoレスリングどんたく2026」が行われた。メインでIWGPタッグ王座NO.1コンテンダーマッチが行われ、毘沙門のYOSHI―HASHI、後藤洋央紀組がグレート―O―カーン、HENARE組を下し、25日の広島大会でIWGPタッグ王者組のOSKAR、Yuto−Ice組への挑戦権を獲得した。YOSHI―HASHIと後藤が連係でO―カーンを乱れ太鼓、逆水平、チョップで追い込む。場外でO―カーンは鉄柵、椅子攻撃。