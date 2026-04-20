モデルの水原希子さんは4月20日、自身のInstagramを更新。ピンクヘアの個性的なアートフォトを公開しました。【写真】水原希子、ピンクヘアのアート写真幻想的なアートフォト水原さんはフォトグラファーやスタイリストなどのクレジットと共に、5枚の写真を投稿。花びらが散らばる暗い空間でピンクヘアの水原さんが多彩なファッションに身を包み、独自の世界観を表現する姿です。ライトブルーのドレスでクールに決めたカットや、レ