NAR（地方競馬全国協会）は4月20日、「2026地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ」の開催概要と出場予定騎手を発表した。競走は6月2日に船橋競馬場で行われ、全3競走の総合成績で地方競馬ナンバーワンジョッキーを決定する。本競走は、8月22日・23日にJRA札幌競馬場で実施される「ワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）」の地方競馬代表騎手選定競走に位置付けられており、優勝騎手が代表として推薦される。準優勝騎手