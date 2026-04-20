NAR（地方競馬全国協会）は4月20日、「2026地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ」の開催概要と出場予定騎手を発表した。競走は6月2日に船橋競馬場で行われ、全3競走の総合成績で地方競馬ナンバーワンジョッキーを決定する。

本競走は、8月22日・23日にJRA札幌競馬場で実施される「ワールドオールスタージョッキーズ（WASJ）」の地方競馬代表騎手選定競走に位置付けられており、優勝騎手が代表として推薦される。準優勝騎手は補欠として推薦される。

出場予定騎手は以下の14人。各地区のリーディングジョッキーに加え、選定委員会が認めた2人が加わる。

本田正重騎手が頂点に！「2025地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ」制覇…WASJ出場権獲得

WASJ出場をかけた戦い

・各地区のリーディングジョッキー

石川倭（北海道）

山本聡哉（岩手）

中山遥人（浦和）

本田正重（船橋）

笹川翼（大井）

野畑凌（川崎）

中島龍也（金沢）

渡邊竜也（笠松）

望月洵輝（愛知）

吉村智洋（兵庫）

永森大智（高知）

飛田愛斗（佐賀）

・選定委員会が特に認めた騎手

矢野貴之（大井）

小牧太（兵庫）

順位は各競走の着順に応じたポイント制で争われ、1着30点、2着20点、3着15点などの得点を3競走の合計で競う。同点の場合は最上位着順や最終戦の着順で順位を決定する。

地方競馬の各地区を代表する騎手が一堂に会し、全国トップの座と国際舞台への切符を懸けた一戦となる。