鹿児島県霧島市内の自宅で隊員に平手打ちをしたとして、陸上自衛隊国分駐屯地の2等陸尉が懲戒処分を受けました。 停職6日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊国分駐屯地の第12普通科連隊に所属する30代の2等陸尉です。 国分駐屯地によりますと、2等陸尉は2021年10月ごろ、霧島市内の自宅で同じ国分駐屯地の隊員に平手打ちの暴行を加えたということです。 暴行を受けた隊員が上司に報告し発覚したもので、2等陸尉は聞き取りに