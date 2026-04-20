俳優の中村倫也、神木隆之介が20日、都内で行われた映画『君のクイズ』（5月15日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】中村倫也、神木隆之介ら豪華キャストが集結！クイズプレイヤー役となる中村は「これまで参加させてもらったバラエティー番組などのジャンルのクイズとはまた違う競技クイズ。『なんであんなに早く答えられるんだろう』と本当に魔法かと思ってたんです」とする。事前の役作りとして「Qui