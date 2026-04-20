人気アニメ『NARUTO - ナルト -』の木ノ葉隠れの里を再現した遊び施設「NARUTO - 木ノ葉ランド」が、南フランスにあるテーマパーク「パルク・スピルー・プロヴァンス」でオープンした。「木ノ葉隠れの里」を再現した1.5ヘクタールの巨大エリアとなっている。【写真】九尾のジェットコースター！公開された『NARUTO - 木ノ葉ランド』内部テーマパークは、ナルトたちが生活する「木ノ葉隠れの里」を再現した1.5ヘクタールの巨大