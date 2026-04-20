20日（月）、V LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズはミドルブロッカーの岩崎航佑（26）の退団を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 岩崎は北海道出身で、仙台大学を卒業後の2021年にサフィルヴァ北海道（現・北海道YS）に内定。2024-25シーズンから副キャプテンを務めるなど、長年に渡りチームを支えた。今季はVリーグ男子東地区のレギュラ&#