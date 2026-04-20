奈良の「美しき監獄」。ミュージアムが4月20日報道公開されました。 内覧会が開かれたのは開業を控えた「奈良監獄ミュージアム」です。 赤レンガ造りの重厚な建物。1908年に建てられた「旧奈良監獄」は、西洋建築を取り入れた外観から「美しすぎる刑務所」とも呼ばれ、国の重要文化財に指定されています。 老朽化のため2017年に閉鎖されましたが、ホテル事業を手がける星野リゾートが、建物の一部を