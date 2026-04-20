女優・のん（32）が20日、公式Xを更新。同日午後に東北地方の三陸沖で地震が発生したことを受け、「落ち着いてご自分を守る行動をしてね」と呼びかけた。のんは「三陸沖を中心に津波警報が出ていますね。皆さん、不安だと思います」と言及。そして「どうしたって気持ちがザワザワしちゃうと思うけど、落ち着いて自分を守る行動をしてね」と呼びかけた。のんは2013年に、岩手県久慈市を舞台にしたNHK連続ドラマ小説「あまちゃ