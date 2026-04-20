俳優の森渉が20日、自身のアメブロを更新。長女・千笑（ちえ）ちゃんがフィギュアスケートの大会で2度目の優勝を果たしたことを報告し、娘が描く壮大な将来の夢を明かした。【映像】亜希、元夫・清原和博やイケメン息子らと幸せな“家族時間”満喫「娘の夢」と題して更新したブログで、森は「先日、娘がフィギュアスケートの大会で2回目の優勝をすることができました」と喜びの報告。5歳からスケートを始めた千笑ちゃんは、最