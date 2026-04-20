福島県庁などによりますと、この地震で震度4を記録したいわき市では、20日午後5時50分現在、沿岸地域の2万9212世帯に避難指示を出しているということです。このあと、小名浜地区で6か所避難所を開設する予定だとしています。県内の被害情報については現在、情報収集中だということです。