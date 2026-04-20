芸能事務所・レプロエンタテインメントと音楽事務所・つばさレコーズによる、ワインをテーマにした男性５人組ボーカルグループ「ＳＨｉＺＵＫＵ（しずく）」が２０日、都内でお披露目会を行い、ＴｉｋＴｏｋで先行配信予定の楽曲「秘密のヴィンテージ」を歌唱した。今後の目標について、ＷＥＢディレクターとしての職歴を持つ松田シャルドネ創太郎（しょうたろう）は「お酒と歌とで唯一無二なのかなと自負をしている。世界に『