【動画共有サイトにおける当社役職員等へのハラスメント行為に対する対応について】 4月20日 発表 スクウェア・エニックスは4月20日、「動画共有サイトにおける当社役職員等へのハラスメント行為に対する対応について」を公開した。 本内容は「ファイナルファンタジーXIV（FF14）」関係者の社会的評価を低下させる動画を公開した投稿者に対する対応の内容が記載されている。スクウェア