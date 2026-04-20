石川県で100年前から愛されているほうじ茶の「加賀棒茶」を生かしたハーゲンダッツのミニカップ「加賀棒ほうじ茶ラテ」が2026年4月21日から期間限定で新発売します。発売に先駆けて編集部に送られてきたので、実際に味わってみました。加賀棒ほうじ茶ラテ｜商品情報｜ハーゲンダッツ ジャパンHäagen-Dazshttps://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/kaga-bo-hojicha-latte/ハーゲンダッツミニカップ「ほうじ茶ラテ」の