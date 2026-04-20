4月の西川町長選で再選を果たした菅野大志町長が、20日朝、2期目の町政をスタートさせました。20日から2期目がスタートした西川町の菅野町長。登庁すると、役場の玄関先で支援者や職員から出迎えを受け、花束を受け取りました。その後、職員に対する訓示は非公開で行われました。西川町総務課荒木真也課長「町職員は諦めないでほしい。町職員が未来をあきらめたら西川町は終わってしまう。町民のために前を向いて一緒