まもなくアル＆ヴェルが一部改良 予約注文開始はディーラー次第トヨタの高級ミニバン「アルファード」と「ヴェルファイア」は、長らく受注を停止するほどの人気を保っています。そんなアルファード／ヴェルファイアが、まもなく一部改良するという情報が入ってきました。その真相を販売店に聞いてみました。2023年6月21日、4代目となるアルファード、そして3代目のヴェルファイアがフルモデルチェンジされ発売されました。