消防によりますと、きょう午後、山形市嶋北で交通事故がありました。 【画像】 事故現場で大きく破損した車体 午後２時２０分ごろ、「事故があってケガ人がいる」と消防に通報がったということです。 この事故で女性２人がケガをしていて、このうち１人が意識不明となっています。 車体は大きく破損していて、事故の衝撃の激しさを伺わせます。 ■大きく破損した車体（画像）