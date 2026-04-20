雨の日、傘をさすことで片手がふさがって不便に感じたことはないでしょうか？「子どもと手をつなぐ」「荷物を持つ」「スマホを操作する」……正直、手が足りないと感じた経験がある方も多いはず。そんなちょっと不便な状況を一気に解決してくれるのが、セリアで見つけた「両手が自由に使える 傘ハンドルホルダー」です。◆雨の日の「両手がふさがる問題」を解決今回紹介するのは、セリアの「両手が自由に使える 傘ハンドルホル