【モデルプレス＝2026/04/20】女優の柴咲コウが4月19日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。俳優の福山雅治が主演を務める人気ドラマシリーズ「ガリレオ」のヒロイン交代ついて触れる場面があった。【写真】柴咲コウ、年下イケメン俳優との入浴ショット◆福山雅治主演「ガリレオ」シリーズ東野圭吾の連作推理小説を原作にフジテレビで連続ドラマ化された「ガリレオ」シリーズは、2007年に第1シーズンが放