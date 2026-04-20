「ながさき未来応援ポケモン」デンリュウとのコラボグッズとして、「デンリュウマドレーヌ」が登場！長崎県五島市初となるコラボスイーツは、お菓子本体をデンリュウの形に仕上げたはちみつレモン味のマドレーヌです☆ 長崎県五島市「ながさき未来応援ポケモン」デンリュウマドレーヌ 価格：4個入り 800円（税込）、単品 200円（税込）発売日：2026年4月19日（日）取扱店舗：観光ビルはたなか本店、五島シティーモ