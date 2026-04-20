「ながさき未来応援ポケモン」デンリュウとのコラボグッズとして、「デンリュウマドレーヌ」が登場！

長崎県五島市初となるコラボスイーツは、お菓子本体をデンリュウの形に仕上げたはちみつレモン味のマドレーヌです☆

長崎県五島市「ながさき未来応援ポケモン」デンリュウマドレーヌ

価格：4個入り 800円（税込）、単品 200円（税込）

発売日：2026年4月19日（日）

取扱店舗：観光ビルはたなか本店、五島シティーモール店

※今後オンラインショップでも販売予定

販売元： 観光ビルはたなか

2024年6月に“ながさき未来応援ポケモン”として任命されたデンリュウ。

今回、デンリュウと焼き菓子「マドレーヌ」のコラボスイーツとして、五島産はちみつのやさしい甘さと、レモンの爽やかな味が楽しめる「デンリュウマドレーヌ」が登場します。

五島産はちみつをたっぷり使用したはちみつレモン味のマドレーヌは、五島産椿油のしっとりとした口どけで、味わいにもこだわった一品です。

また、デンリュウの形にひとつひとつ丁寧に焼き上げており、デンリュウの形に仕上げたコラボスイーツは初めてとなります。

個包装したマドレーヌをデンリュウデザインのパッケージに詰めた、ポケモンファンの方はもちろん、五島を訪れた際のお土産としてもおすすめのスイーツです。

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」について

「デンリュウ」は、しっぽの光が遠く離れた場所まで届くことから、長崎県の未来を照らして欲しいという願いを込めて、「ながさき未来応援ポケモン」になりました。

また、「デンリュウ」のしっぽの光は遠く離れた場所にも届き、灯台を連想させ、多くのしま、多くの灯台を有する長崎県との親和性が高いこと、子どもからお年寄りまで、昔から長崎の人に親しまれている童歌「でんでらりゅうば」と「デンリュウ」の語呂が似ていることも決め手に。

ライトポケモンである「デンリュウ」は、長崎市の夜景、ハウステンボスの光の王国など、「光」を観光の主なテーマとしている長崎県との親和性の高さもあります。

『ポケモンローカルActs』について

ポケモンは、地域ごとに「推しポケモン」を選定。

各地の魅力と一匹一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、国内外のポケモンファンに、全国のさまざまな地域へ足を運び、魅力を感じてもらうことを目指した活動です。

※この活動におけるポケモンの使用料は無償です

これまでの長崎県産品とのコラボレーションについて

これまでも、長崎県の特産品とデンリュウは数々のコラボスイーツを発売。

文明堂総本店からは、おなじみの「長崎カステラ」が登場。

また、おみやげにもぴったりの「三笠山」も販売されています。

さらに、デンリュウのお顔がかわいい岩崎本舗の「角煮まんじゅう」、

お土産にもぴったりな、たなか物産「島原手延そうめん」、

デンリュウのダイカットパッケージがインパクト大な、藤田チェリー豆総本店「うまカレー豆」、

ステンドグラス風のパッケージがおしゃれな、マルマス「ごとう手延べうどん」、

お土産としてだけでなく、贈り物にもおすすめの中善「そば猪口＆薬味皿セット」、

さらに希少な壱岐牛を使用した甘口の、アットマーク食品事業部「壱岐島カレー」、

カステラと一緒に購入したい、重山陶器の「出島カステラプレート」と「長崎ランタンマグ」、

そして、食卓を彩るチョーコー醬油の「金蝶ソース」「かけぽん」「野菜ドレッシング」もラインナップされています。

立体的なデンリュウの形がかわいい、はちみつレモン味のマドレーヌ！

「デンリュウマドレーヌ」は、観光ビルはたなか本店、五島シティーモール店にて、2026年4月19日（日）より販売開始です。

©Pokémon.©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地元産蜂蜜を使用した“はちみつレモン味”！長崎県五島市「ながさき未来応援ポケモン」デンリュウマドレーヌ appeared first on Dtimes.