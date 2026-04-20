13kgのダイエットに成功した歌手イ・ヨンジが、率直な告白で再び話題の中心に立った。公演会場でサングラスを着用していた理由を自ら明かしたのに続き、ファンとのやり取りでは目の下の脂肪再配置手術（クマやたるみを改善する美容整形）を受けた事実まで打ち明け、飾らない魅力を見せた。【写真】イ・ヨンジ、“-13kgダイエット”で驚きの美しさにイ・ヨンジは4月19日、仁川（インチョン）インスパイア・アリーナで行われたSEVENT