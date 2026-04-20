焼肉ライクは、最大9時間利用可能な新サービス「一人焼肉食べ放題」を4月20日より一部店舗で開始した。価格は2,170円から2,670円(税込)。これまで平日限定で実施していた食べ放題施策を拡大し、平日・週末問わず利用可能とした(※毎月29日の「肉の日」を除く)。【画像を見る】焼肉ライクの提供例（イメージ）を画像で見る利用は13:00〜22:00の時間帯で、時間内は無制限。注意点として、おかわりは皿交換制･肉のおかわりは1回につき