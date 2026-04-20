最大9時間の食べ放題…？　焼肉ライクに「ひとり焼肉食べ放題」が登場

焼肉ライクは、最大9時間利用可能な新サービス「一人焼肉食べ放題」を4月20日より一部店舗で開始した。価格は2,170円から2,670円(税込)。これまで平日限定で実施していた食べ放題施策を拡大し、平日・週末問わず利用可能とした(※毎月29日の「肉の日」を除く)。

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利用は13:00〜22:00の時間帯で、時間内は無制限。

注意点として、おかわりは皿交換制･肉のおかわりは1回につき3皿まで。網交換は1回まで。追加のオーダーから20分以上オーダーが入らない場合はラストオーダーとなる。

「網交換は1回まで」、「追加のオーダーから20分以上オーダーが入らない場合はラストオーダーとなる」というルールを踏まえると、9時間食べ放題を続けることは難しい気もするが、ルール上では最大で9時間にわたり、食べ放題を続けることができる。

〈利用ルール〉

・注文は1人1注文･取り分け不可

・同一グループは同一コースでの注文

・初回提供後、おかわり可能

・おかわりは皿交換制･肉のおかわりは1回につき3皿まで

・網交換は1回まで

・追加のオーダーから20分以上オーダーが入らない場合はラストオーダーとなる

〈商品概要〉

◆カルビ付き一人焼肉食べ放題:2,670円

牛カルビ/牛ホルモン/豚レバー/豚ハツ/国産ポーク/鶏もも/鶏むね/ウインナー/煮込みハンバーグ/ごはん/スープ/キムチ/もやしナムル/焼き玉ねぎ/ちょい足しカレー/生玉子

◆一人焼肉食べ放題:2,170円

牛ホルモン/豚レバー/豚ハツ/国産ポーク/鶏もも/鶏むね/ウインナー/煮込みハンバーグ/ごはん/スープ/キムチ/もやしナムル/焼き玉ねぎ/ちょい足しカレー/生玉子

※両コースとも国産牛切り落としは1皿限り

※仕入れ状況により変更の場合あり

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〈実施店舗(15店舗)〉

【毎日実施】

北海道 函館漁火通り店

東京都 東久留米店

千葉県 千葉C-one店

神奈川県 平塚四之宮店/平塚北口店/海老名さがみ野店

大阪府 天満橋店

【平日のみ実施】

東京都 北千住店/蒲田西口店/国立店

千葉県 船橋ららぽーと前店/柏東口店

神奈川県 本厚木ミロードイースト店

岡山県. 岡山下中野店

福岡県 小倉魚町店

【実施時間(時間内は無制限)】

13:00〜22:00

(岡山下中野店は13:00〜21:00、小倉魚町店は13:00〜21:30)