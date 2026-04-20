テレビ東京は、26日午後6時30分から『世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜』（毎週日曜後7：50）を放送する。【写真】「愛してるよ」藤本美貴が公開した長男の誕生日“お祝いショット”誰もが気になる“他人の給与明細”を世界中で調査し、日本と世界のお金事情を比べつつその国独自の文化や今が見えてくる新感覚のお金バラエティー番組で、スタジオMCには藤本美貴を迎える。これまで放送した2回の特番では「日本の3