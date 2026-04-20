ボーイズグループBTSの“生みの親”ともいわれるHYBEのパン・シヒョク議長の出国禁止状態を巡り、アメリカ側が直接、協力要請に乗り出したことが判明した。4月19日、政府関係者などによると、駐韓米国大使館は最近、ユ・ジェソン警察庁長職務代行に書簡を送り、パン議長のアメリカ訪問が可能になるよう協力を要請した。要請対象には、イ・ジェサン代表とキム・ヒョンジョン副社長も含まれているという。【関連】パン議長、約190億