三代目JSOULBROTHERSの岩田剛典（37）が19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・15）で、「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演。俳優業を始めた頃に言われた言葉を明かした。国民的グループで活動しながらソロ歌手として世界進出を目指し、昨年11月から今年にかけて日本、台北、バンコク、ソウルを巡るアジアツアーを成功させた岩田。その原動力について聞かれると、俳優業を始めた頃の出来事を挙げ