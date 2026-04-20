女性や子供などの弱者ばかりを狙った10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は20年前の’16年4月21日号『子煩悩な父親はなぜ悪魔に変身したのか川崎・小3転落死容疑者が狙った「連続殺人」』を取り上げる。‘06年4月1日、神奈川県警は無職・杉浦晃一（仮名・当時41）を殺人未遂と建造物侵入の疑いで逮捕した。3月29日に