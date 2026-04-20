アイモバイルは、ふるさと納税サイト「ふるなび」の旅行体験型返礼品「ふるなびトラベル」で、広島県広島市の提供を開始した。ヒルトン広島、リーガロイヤルホテル広島、天然温泉 芸州の湯 ドーミーイン広島ANNEXなど、対象となるホテルや飲食店での会計で、1ポイント＝1円相当として利用できる。「ふるなびトラベル」は、ふるさと納税先のホテルや飲食店などの提携店で無期限に利用できる電子ポイント「ふるなびトラベルポイント