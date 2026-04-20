便利なアイデアグッズが数多く揃う100円ショップ。筆者が先日見つけたのは、コンパクトサイズのミラーに、あると嬉しい機能をプラスした2WAYアイテム。普段持ち歩くミラーが、いざという時には「スマホスタンド」にもなるというお得感に惹かれ、思わず衝動買いしてしまいました。◆ミラーがスマホスタンドに早変わり！ 2つの機能を併せ持つDAISO（ダイソー）で購入したのは、約5.8×6cmと持ち運びやすいコンパクトサイズのミ