【「Beast of Reincarnation」PS5パッケージ版】 8月4日 発売予定 価格：8,980円 ハピネットは、ゲームフリークが開発するアクションRPG「Beast of Reincarnation」のプレイステーション 5パッケージ版を8月4日に発売する。価格は8,980円。4月20日より全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて予約を開始する。 パッケージ版には