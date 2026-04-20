＜KKT杯バンテリンレディス 最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞ドラコン女王の看板に偽りはなかった。兵庫・松蔭高に通う17歳の後藤あいがドライビングディスタンス1位を獲得した。6番パー4、11番パー5で計測された3日間の平均飛距離は262.667ヤードで、2位の穴井詩に8ヤード差をつけて堂々のトップ。2日目の6番で記録した283ヤードは3日間を通しての“最長不倒”だった。【写真】これが”ド